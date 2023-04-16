姊弟戀耍花槍 躁男跳的士流血收場

「唔想見到女友」墮公路撼穿頭 昨日清晨一對年輕情侶，在尖沙咀截乘的士前往荃灣，期間雙方疑因感情爭執，當的士駛至青葵公路，男友突然情緒失控，開啟車門企圖跳車，女友見狀制止，的哥隨即減速並擬駛至路肩停下，惟男友趁機再次跳車，最後滾落路面穿頭淌血，女友驚惶痛哭，蹲在男友身旁陪伴。的哥則「挺身相護」，冒險在路中「打交通」示意其他車輛避開。救援人員趕至，把清醒輕傷的男事主送院治理。執法人員經初步調查後，把案件列「企圖自殺」處理。

昨日清晨近6時，一對男女於尖沙咀美麗華酒店對開登乘一輛的士，指示司機前往荃灣中心，他們坐在的士後座，沿途你一言我一語吵個不停，當的士沿青葵公路駛至近荔景時，姓黎（21歲）男乘客懷疑情緒失控，突然開啟車門企圖跳車，其姓余（24歲）女友慌忙制止，姓馮（59歲）的士司機赫見車內生變，隨即減慢車速並擬把的士由快線切入路肩停車。

的哥冒險路中指揮交通 惟的士駛出約200米外且尚未停下之際，黎男趁女友及的哥不察，再次開啟車門嘗試跳車，結果猶如滾地葫蘆般滾落路面，頭部着地受傷淌血，的哥見狀慌忙煞車，同時報案求助。據當時途經車輛的車Cam片段顯示，事主滾落路面後，俯伏在距離的士10多米的路中，身穿黑色吊帶衫的女友則蹲在其身旁，狀甚焦急查看其傷勢；的哥為免後方車輛誤撞，一直站在附近「守護」，期間不斷向其他司機打手勢示意，惟該處並無放置任何雪糕筒等物件，駕駛者要駛至極近處始能察覺情況，過程險象環生。

救護員接報趕至，發現黎男頭破血流、手腳擦傷，幸仍清醒，替他作初步敷治包紮後，再由救護車把他送院，經救治後情況穩定。現場消息指，有人在事發前表現氣憤，曾揚言「唔想見到個女朋友」，執法人員向嚇至痛哭的余女和的哥查問事發經過，經初步調查後，把案件列作「企圖自殺」，不排除事主與女友因感情爭執，一時情緒失控跳車。