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元朗打擊賣淫 4日拘5女

被捕女子帶署扣查。 被捕女子帶署扣查。
被捕女子帶署扣查。
【本報訊】執法人員於上周二至上周五（11至14日），在元朗區內展開打擊街頭賣淫及非法勞工行動，期間以涉嫌「唆使他人作出不道德行為」，拘捕5名女子（32至38歲）。被捕人士中包括4名內地女子，她們亦涉嫌「違反逗留條件」，俱已被帶走扣留調查。
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