過路捲九巴車底 8旬翁不治
【本報訊】觀塘發生致命車禍。昨日下午3時許，一輛89X號路線九巴，從康寧道右轉入物華街期間，車長懷疑收掣不及，巴士撞倒一名疑從車頭右邊閃出、擬橫過馬路的姓陳（83歲）老翁，他被捲入巴士左邊尾轆，當場重創昏迷，多名途人睹狀，慌忙協助報案。消防接報趕至現場，迅速救出事主及送往聯合醫院搶救，惜其後傷重不治。
意外中，涉事巴士擋風玻璃爆裂，泵把鬆脫，路面遺下疑屬事主的口罩、錶帶及斑斑血漬。為處理車禍及配合事故調查，康寧道（往觀塘方向）近物華街一度全線封閉，由於出事位置不遠處便設有行人過路處，執法部門暫不排除有人貪方便棄用相關設施肇禍，惟意外確實原因仍有待調查。九巴發言人回應傳媒查詢時，表示對意外十分難過，已即時派職員到醫院慰問家屬及提供適切協助，並會配合相關部門調查。
患嚴重腦退化症
據悉，死者陳伯是退休人士，生前篤信基督教，並且患有嚴重腦退化症，獨居於將軍澳富康花園。有鄰居透露，陳伯早年在內地執教鞭，來港後任職的士司機，98年起遷入上址，其妻子早年去世，其中一名兒子多年前因車禍過身，另外一子一女其後遷出，鄰居對陳伯遇上交通意外喪生，均感惋惜及難過。
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