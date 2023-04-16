35億資助私樓裝汽車充電歎慢板

【本報訊】為推動現有私人住宅樓宇及屋苑停車場安裝充電設施，政府注資35億元推出資助計劃。惟截至今年1月底，計劃推出兩年半，僅11個屋苑停車場展開或完成工程，涉約1,400個車位。環境保護署表示，相關項目主要涉及較細型及技術問題較少的停車場，由申請獲批至完成安裝工程，需時介乎18個月至30個月。按現時進度估計，有信心達標，在2027年度為約700個停車場，共約14萬個車位加裝充電設施。

相關資助計劃自2020年10月推出，至翌年5月已收到300多份申請，所需金額已達計劃原本的20億元上限，故及後的申請已撥入後補名單。隨着政府去年加碼注資15億元，環保署已恢復分批處理申請，預計今年完成審批截至今年1月為止所收到的約300多份申請。

兩年半只完成11項目 環保署指，計劃申請將於今年稍後結束，將檢視計劃成效，而現階段無計劃提供更大誘因，鼓勵住宅停車場安裝充電設施。然而，環保署在評估需預留給已收到的申請所需的資助金額後，在資金仍有餘款的情況下，考慮重新開放申請，對象是現時計劃先前未有涵蓋的停車場。有關評估預期可於2023年內完成，細節適時公布。