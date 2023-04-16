電動車 充電位分布失衡 觀塘多大埔14倍

「一換一」明年3月底結束 普及化難延續 電動車增長急速，導致需求殷切的公共充電設施長期爭崩頭。本港現時約有5,400個公共充電器，但分布嚴重失衡，大埔僅得67個，在18區中墊底，數量與最多的觀塘相差足足近14倍。議員及汽車界代表稱，今年首兩個月電動車增長逾4,000輛，平均每9.5輛電動車爭一個公共叉電位；隨着電動車「一換一」計劃明年3月底屆滿，可預期仍有大批車主趕在限期前換車，充電位求過於供的苦況恐進一步加劇，促當局持續增加配套，同時不希望一刀切取消「一換一」安排，憂經濟誘因減少，電動車普及倒退。

上屆政府發表的《電動車普及化路線圖》曾訂立目標，2025年有不少於5,000個公共充電器。截至去年底，全港有5,434個公共叉電器，按年增738個。數量儘管提早達標，惟當中僅998個是「快叉」，佔整體約18.4%；「中叉」2,983個，佔54.9%。餘下26.7%，即1,453個是「慢叉」的標準充電器，常被車主嫌充電慢而無人使用。

按18區整體數量排列，大埔以67個排包尾，其次是屯門96個，黃大仙107個。數量最多的是觀塘，共991個；而沙田有526個，多區數量超過300個，包括中西區、東區、灣仔、深水埗、油尖旺、北區。

每9.5輛車爭一充電位 截至今年2月底，本港整體電動車數目為51,649輛。相比去年底47,468輛，兩個月內數量急增4,181輛，而電動車與公共充電器數量的比例則高達9.5比1。按上述推算，今年底電動車總數恐怕逾6萬輛。

議員陳恒鑌形容大埔充電位「少得可憐」，當局有必要在數量少的區，加快安裝充電位，減少失衡現象。香港汽車會會長李耀培表示，各區充電位數量不平衡，主要是政府無主動分布，對車主而言是極不方便，有地區設施不足，充電需長時間輪候，個別地區則可能供大於求，反而無人使用。

團體促增中叉快叉配套 李耀培又表示，「一換一」計劃限期滿尚餘不足12個月，料不少車主會在期限前換車，擔心數量增加下會再次放大配套不足問題，促政府持續增設充電位，尤其是中叉、快叉。政府近年吸引車主轉駕電動車，而「一換一」下首次登記稅寬減額上限為287,500元。隨着過去兩年電動車配套逐成熟，加上電動車品牌、車種增加，已炒熱電動車市場。

不過，電動車車價較傳統汽油車貴，他擔心政府若一刀切取消「一換一」計劃，或大幅削減免稅額，缺少經濟誘因下，市場或倒退。記者謝進亨

各區公共電動車充電器數量