港水墨大師呂壽琨作品芝加哥展出

【本報訊】傳奇水墨大師呂壽琨在北美洲的首次大型個人展覽，將於芝加哥時間4月15日在芝加哥藝術博物館開幕。呂壽琨的畫風融會古今、結合虛實、貫通中西。是次展覽將會帶領觀眾探索呂氏的30多幅精彩作品，包括著名的禪畫系列。

香港新水墨運動先驅 香港駐紐約經貿辦處長聶繼恩表示，呂壽琨是香港新水墨運動的先驅，為20世紀中後期中華藝術的發展帶來新氣象。呂壽琨亦熱衷提攜後輩，不少當代藝術家受他啟發。呂氏對後世藝術文化發展影響深遠。聶繼恩說：「香港是一個創意盎然的城市。我們擁有多元蓬勃的文化藝術社群，是世界各地藝術家追尋夢想的絕佳之地。」

呂壽琨1919年生於廣州，1948年移居香港。他於1954年首次在香港舉行個人展覽，作品其後多次在英國和美國展出。他於1960年代在香港發起新水墨運動，為國畫注入新生命。呂壽琨善於入古出新，巧妙地透過作品，把中西藝術文化的精髓發揮得淋漓盡致，為推動20世紀現代水墨藝術發展作出巨大貢獻。