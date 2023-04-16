賽馬會3億元計劃 鼓勵市民做義工

【本報訊】闊別3年的「香港賽馬會社群日」昨日再次於沙田馬場舉辦。馬會宣布，將推出逾3億元的「賽馬會眾心行善」計劃，以鼓勵市民加入義工行列。勞工及福利局局長孫玉菡在活動上表示，期待新計劃能鼓勵更多市民加入成為義工，為更多有需要的人士帶來關懷和希望。

為期5年 涵蓋中小學生 「香港賽馬會社群日」旨在表彰和答謝與馬會合作多年回饋社會的社區合作夥伴，活動今年以「賽馬惠慈善—全城參與義工服務」為主題，吸引逾200名來自各政府部門、非政府組織、社區團體及學術機構等代表出席。為進一步宣揚義工精神，馬會在活動上宣布將推出「賽馬會眾心行善」計劃。

馬會表示，在疫情期間，已審批超過29億元捐款，用作支援社會抗疫，已知有大約2,300間社區機構、院舍及教育機構受惠。

至於今次推出的為期5年的「賽馬會眾心行善」計劃，將全方位推動全城參與義工服務，包括涵蓋中小學生和退休人士等，度身設計義工服務項目，共創全城行善文化，計劃預計將於今年稍後推出。