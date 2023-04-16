本港昨午錄30.6℃ 創今年新高

【本報訊】未到夏天，本港天氣已經熱辣辣。天文台總部昨午初段錄得攝氏30.6度，創今年氣溫新高；北區上水錄得32.4度，僅次於濕地公園的32.8度。另外，環境保護署表示，空氣質素健康指數入夜後惡化，南區達到「10+級」嚴重級別，銅鑼灣路邊監測站也達到「9級」甚高水平。

天文台總部在昨午約2時錄得30.6度，較本月12日的29.2度，高出1.4度。多個自動氣象站亦錄得32或以上，其中濕地公園為全港最高，附近的打鼓嶺及大隴分別有32.1及32度；港島的跑馬地也錄得32.3度，黃大仙及將軍澳分別最高32.1度及32度。

根據天文台9天天氣預測，今日天晴，適合觀賞流星雨，至於本月23日高峰期，氣溫介乎攝氏23至26度，大致多雲，有幾陣驟雨。至於日偏食當日（20日），市區氣溫介乎攝氏23至26度，天氣大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，若天公不作美，很可能無緣在港看到這次日偏食。

空污嚴重 南區最惡劣 由於受乾燥的大陸氣流影響，不利於空氣污染物擴散，環保署昨日錄得較平常為高的空氣污染水平。截至傍晚6時，南區一般監測站的空氣質素健康指數錄得10+，相對的健康風險級別達到「嚴重」水平；預測今日的空氣污染水平仍會比平常為高。