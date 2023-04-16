國安教育日開幕 警醒香港不能再亂起來

【本報訊】「全民國家安全教育日」昨日舉行開幕典禮，官員致詞時表示，2019年的反對修訂逃犯條例風波，是香港永不磨滅的傷痛，形容是「一口時時懸在香港頭上的警鐘」，警醒香港不能再亂起來，不能再容許港獨及黑暴上演。

演說內容提出，要時刻警惕街頭暴力捲土重來、暗中作亂、海外活動倒灌香港，不可掉以輕心；又指區議會不能再被「反中亂港」勢力操弄。每個人都要自覺參與維護國安，亦與表達訴求不矛盾。遊行不是表達訴求的唯一方式，過往民生等利益訴求容易被騎劫，容易被別有用心的人利用和操縱，民生利益訴求被歪曲成政治問題誘發社會對抗。內外均有勢力一直詆毀、污衊、攻擊及破壞，甚至再試圖將香港分裂。香港正處於由亂到治、由治及興的新階段，中央全力支持，強調香港不要暴亂，不要撕裂對立。國家安全就是香港安全，若無安全穩定，發展亦無從談起。

官員亦表示，無論實施普通法還是大陸法，維護國家安全均是首要任務，強調中央支持香港保持普通法制度，支持完成《基本法》第23條立法等完善司法制度和法律體系的舉措。

港府指青年是未來棟樑 多名官員及嘉賓昨早出席活動的升旗儀式，港府表示，中央將每年4月15日定為「全民國家安全教育日」。每年都會通過不同的形式，開展國家安全的宣傳教育活動。今年本港以「國家安全穩定繁榮基石」為主題，籌辦了一連串活動，旨在推動國家安全教育，提高全民國家安全意識，營造維護國家安全的氛圍，並加深社會大眾對國家《憲法》、《基本法》和國家安全的認識，加強他們的國民身份認同和奉公守法意識。

港府提到，青年是國家和香港的未來、希望和棟樑，亦是維護國安的中堅。而昨日的儀式，由政府紀律部隊聯同屬下的青年團體，以及其他青少年制服團隊一同參與，展現出年輕一代的愛國愛港情懷、國家安全意識和責任感。