環保藝術品 貴在手工精神

【本報訊】環保藝術家彭淑儀10年來的作品眾多，用上的蔬果網、鐵線等原本要被棄於堆填區的廢料多不勝數。彭坦言，正正因為使用的並非貴價材料，而作品亦非「大路」的創作，藝術品的價值容易被低估、壓價。不過，她指廢料也是得來不易，消耗的不是金錢上支出，希望大眾欣賞作品時，不止看表面的「靚」，而是作品背後意義的美。

自嘲清貧 作品被壓價 彭淑儀間中會於社交專頁上分享與機構合作的經歷。自嘲已成為「清貧藝術家」的她提到，過去10年雖然合作的單位眾多，得到發展商、社福機構賞識，邀請合作設計藝術品，但仍面對被壓價的慘況。彭坦言，眾多港人看藝術品注重表面上價值，例如材質等，認為即使作品美麗，亦不一定值錢，有人曾稱執垃圾而成的藝術品「唔使錢」，僅願意提供低廉的酬勞，令她痛心。

縱使創作物料毋須真金白銀購買，亦隨處可見，彭反而認為物料需要花時間收集，亦未必找到最佳的素材，更甚是考驗藝術家對材質的認識，逐個物料嘗試，加上創意才能造出作品，「一件藝術品看似簡單，但眼見到的只是作品的一部分，背後用了很多時間、心機試用不同物料製作」，只是效果有異而沒展出，「用料雖平，但智慧原創、體力，精神及人工最貴！」