今派首輪消費券3000元 有效日期至10月31日

【本報訊】今年《財政預算案》再宣布向大眾分兩期派發共5,000元消費券。今日即將派發首期3,000元消費券，只要是去年消費券計劃曾登記過的合資格人士即可獲發，而餘額則會於7月16日起向合資格市民發放，市民可經上次登記消費券計劃的儲值支付工具帳戶收到款項。政府表示，今日將會約有640萬名市民收到首期消費券，首期消費券的有效日期至今年10月31日；第二期消費券的有效日期則至2024年1月31日，市民切記在期限前用到盡！

嘟八達通將先取公交補貼 而利用八達通領取新一期消費券的市民亦需注意，由於首輪派發撞正公共交通費用補貼發放日，市民或需要分兩次領券。政府指八達通卡會先領取交通補貼後，才會領取消費券，消費券領取期限仍有5個月時間，呼籲市民毋須心急領取。

值得留意的是，並非所有市民均可獲首期3,000元消費券，根據所屬居民身份類別，若是透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，則只可獲首期1,500元，加上第二期的1,000元消費券，即合共只有2,500元消費券。