前女友潛派對房 7貓咪掠清光

店主赫見大門虛掩 失生招牌感茫然 葵涌一間以「貓奴」為對象的工廈派對房，昨日負責人離開僅兩小時，場內7隻「鎮店之貓」竟被離奇盜走，霎時間痛失「生招牌」，負責人茫然失措只好報案求助。據悉，執法人員翻查「天眼」紀錄後，揭發偷貓賊疑為店主前女友，她進入單位約8分鐘，轉瞬間便把7隻貓貓裝袋帶走。人員正緝拿女賊，暫時未知偷貓動機，以及背後是否涉及個人恩怨。

遇竊「貓屋」派對房位於大連排道21至33號宏達工業中心9樓，據其網上專頁顯示，場內除了提供卡啦OK、電子麻雀、啤牌、棋盤遊戲等常見的娛樂設備外，更標榜由貓咪「治愈心靈」。據了解，店內有7隻「鎮店之貓」，當中有5隻是雄性，兩隻屬雌性，年齡由3個月至兩歲不等，牠們隻隻活潑可愛，親切近人，顧客可以在逾千呎的室內空間，盡情享受人貓互動，亦能夠免費租借各種貓貓造型頭飾，與貓貓拍照留影，體貼服務慰藉無數「貓奴」心靈。

據悉，昨日凌晨約1時50分，派對房姓冼（31歲）男負責人檢查單位，確認一切穩妥後離開，至凌晨約4時10分，他再折返現場，赫見大門虛掩，7隻「鎮店之貓」不知所終，由於懷疑被人偷走，遂慌忙報案求助。執法部門派員上門，偕同冼男視察派對房環境及了解情況，確認損失7隻總值約7萬元的貓咪，以及兩個約值300元的寵物袋，經翻查店舖裝設的閉路電視錄影片段及經初步調查後，人員把案件列作「盜竊」，交由葵青區執法部門跟進處理，並追緝一名年約20至30歲的女子歸案。

僅花8分鐘作案 消息指，竊賊疑是店主的前女友，在昨日凌晨約3時半，有人懷疑覷準冼男離開派對房的空檔，把握時機進入單位，逗留約8分鐘後，把7隻貓貓分別放入兩個袋內，施然攜貓離去。另外，店主大約10日前曾在網上專頁發文，透露最近外遊返港，笑言「好彩7隻小魔怪（店貓）都冇拆咗間屋」，暫時未知賊人為何未有趁店主外遊時間落手，至於其偷貓動機暫時未明。

派對房被偷貓並非首次發生。今年1月18日凌晨3時半，執法部門接獲旺角一間派對房的負責人報案，指他飼養的8個月大雄性布偶貓「布歐」失蹤，他翻閱「天眼」錄影片段後，估計「布歐」在大約兩小時前由門罅竄出，並遭派對房外3名男子抱走。執法部門鎖定懷疑涉案人士身份，隨即展開追緝，事主同時在社交平台交代失貓過程，敦促相關人士「原貓奉還」。事件在網上引起廣泛關注，負責人在當日下午再度發文，指「布歐」已經失而復得，但未有交代愛貓歸來過程，僅強調「一家人最緊要齊齊整整」，感謝各界關心。