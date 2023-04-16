醫健：「齒」生有你：無咗牙，點算好？活動和固定假牙各有優缺

缺牙治療方法包括植牙或傳統式固定和活動假牙。假牙是牙齒修復方法，以人工製造的牙齒取代缺失的天然牙齒。材料包括樹脂、金屬或陶瓷等。它可以幫助恢復咀嚼和說話功能，同時可以改善面部外觀和自信心。

植牙是使用植體或人工牙根，通常為高純度鈦金屬植入下顎或上顎牙槽骨中，透過骨頭與植體緊密結合後，於植體上方建構假牙。

牙橋是一個連接一顆或兩顆牙齒的固定假牙。傳統式固定牙橋是不可拆卸的，需要透過將周圍的牙齒磨小來固定。樹脂黏合牙橋是透過樹脂將牙橋和牙齒緊密黏合的固定假牙，一般不需要或只需要磨走很少的牙齒組織。

活動假牙易清洗 至於活動假牙通常用於替換部分或全部缺失的牙齒，與固定假牙不同，它是可拆卸的，能從口腔中取出，以便護理。它通常由假牙基底和人工牙齒組成。假牙基底是一種樹脂材料，可以適應口腔的形狀，並在口腔中保持穩定。人工牙齒由瓷或樹脂材料製成，可以與假牙基底固定在一起。

活動假牙有全口、局部和過渡式的。全口式用於替代整排上顎或下顎的牙齒，局部的用於替代部分缺失的牙齒，過渡性的用於在進行其他牙齒修復程序時，暫時替代缺失的牙齒。活動假牙也可以透過植牙來幫助支撐和固定。

植牙和傳統式固定假牙優點包括穩定性和功能性較高，不容易移動或脫落，可恢復口腔的正常功能，而且較耐用。至於活動式的，它因為可以拆卸，方便清洗；相對固定式亦較經濟，並適用於許多不同的牙齒問題。

固定假牙缺點包括需要較多時間和治療程序，亦需要在周圍的牙齒上磨小放置牙冠來支撐固定假牙，這需要損壞牙齒組織（如果情況適合，可以建議使用樹脂黏合牙橋，避免磨走過多牙齒組織，但是它的脫落的機率比較高）。

除此之外，牙橋底部需要注意清潔，否則容易導致齲齒和牙周病。如果是植牙便要進行手術，增加風險和恢復時間，而且並不是每位缺牙病人的口腔及身體條件都能符合植牙條件。活動假牙的缺點是會移動或脫落，而影響口腔的正常功能例如咀嚼，初時佩戴需要時間適應，以及需定期更換。

植牙或傳統式固定和活動假牙各有優劣，在決定使用那一款前，必先和牙醫進行詳細的口腔檢查和評估，以確定治療方案。完成治療後，亦應定期約見牙醫。

香港大學牙醫學院修復齒科臨床助理教授林東鏵