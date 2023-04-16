律敦治醫院爆新冠 8人中招

【本報訊】本港新冠情疫稍為回升，而律敦治醫院亦爆發群組個案。該院昨日公布，院內一個老人科男病房自4月12日起先後有8名病人，經檢測後確診新冠病毒，年齡由70歲至94歲。其中5人有感染病徵，而另外3人均沒有感染病徵。他們現正接受隔離治療，情況穩定。

醫院表示，有關病房已暫停接收新症及探訪安排，亦已進行徹底清潔消毒，並會加強執行感染控制措施，將會繼續緊密監察病人的情況，有關個案已呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。

增207宗核酸個案 衞生防護中心由一月底起不再透過新聞稿公布每日新增個案，改於政府疫情專題網站每日更新數據。據專題網站顯示，本港昨新增207宗化驗所確診核酸檢測個案。另外昨再多一宗初步分析與新冠病毒有關的死亡個案；由1月30日至今，則暫時累計157宗死亡個案。

網站提醒，上述核酸檢測數字不代表全港所有個案，而死亡數字亦只涵蓋在首次確診後28日內死亡，並死因經初步分析後可能與新冠有關的個案。