修訂牙醫註冊條例 收25份意見 牙醫學會倡菲臘醫院開放公眾

【本報訊】政府正探討不同方案，以確保公營醫療系統有足夠醫護人手，並研究修訂《牙醫註冊條例》，提出本地牙科畢業生須實習一年才能註冊，並引入合資格非本地培訓牙醫。

諮詢期前日屆滿，醫務衞生局稱，截至前日下午5時接獲25份書面意見。牙醫學會會長王志偉稱，學會建議行使《菲臘牙科醫院條例》權力，開放醫院提供公共牙科服務，安排畢業生在醫院實習。

盼紓緩公營服務壓力 據了解，另有持份者向局方提交意見，建議為落實實習期訂立緩衝期，讓各界有充分時間準備，有意入讀的學生可考慮相關因素。王志偉表示，學會提交的意見表明支持實習方案，可增加牙醫質素，惟關注已入學牙科生會反感，政府需照顧他們感受。

他又稱，菲臘牙科醫院只接收轉介病人，若能開放接收街症，可紓緩公營服務壓力；而且，畢業生在醫院接觸的病人種類，遠比在衞生署廣泛，相信牙科生更易接受。

至於引入非本地培訓牙醫，他認為應以執業試把關，故建議有限度註冊轉為正式註冊，仍須通過第一部分筆試，特別註冊轉正式註冊，亦須通過第二部分實務考試。

政府計劃今年下半年提交修訂草案，醫衞局稱已先後諮詢牙科界別及相關持份者，包括香港牙醫管理委員會、各牙科專業團體、培訓機構等，並擬諮詢立法會衞生事務委員會。