適齡學童減 教大擬削一成師範學額
【本報訊】移民潮愈演愈烈及出生率低令適齡學童人數下跌，生源不足直接影響教師人數。香港教育大學校長張仁良昨早在電台節目表示，因應本港人口結構改變，出生率下降，教師需求減少，他指在2023至2025年度，教大將減少一成師範培訓學額。不過，張仁良透露，學校仍有教師招聘，顯示市場對教師仍有需求，相信不同行業同樣面對人才短缺，要透過培訓或外來人才填補空缺。
准學生以AI輔助
國家安全教育方面，他認為需要深入淺出，將國安與生活拉上關係，不宜向學生解說深奧的法律條文。他聯同幾位業界代表編製小學國安教材，透過動漫介紹中國歷史人物，獲得900萬點擊率；並為小一學生製作國安題材卡通片，教導學生要遵守家規和校規，再伸延至社會。另外，他所任職的教大，開設的通識課程包括學習《基本法》及國安教育，作為學生必修的科目，未來亦計劃將大灣區學習經歷也列入必修課程，幾年內要求所有學生到內地實習和交流，親身了解內地經濟環境，而不是道聽途說。
至於近期興起的科技ChatGPT，教大允許學生使用AI工具作為輔助。張仁良認為，不能禁止科技發展，反而要擁抱科技，教師應思考如何利用科技提升教學，增加學生學習效率，建議學生在交功課時自行申報有無使用ChatGPT，認為仍然有方法判斷學生的學習成果。
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