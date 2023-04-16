適齡學童減 教大擬削一成師範學額

【本報訊】移民潮愈演愈烈及出生率低令適齡學童人數下跌，生源不足直接影響教師人數。香港教育大學校長張仁良昨早在電台節目表示，因應本港人口結構改變，出生率下降，教師需求減少，他指在2023至2025年度，教大將減少一成師範培訓學額。不過，張仁良透露，學校仍有教師招聘，顯示市場對教師仍有需求，相信不同行業同樣面對人才短缺，要透過培訓或外來人才填補空缺。

准學生以AI輔助

國家安全教育方面，他認為需要深入淺出，將國安與生活拉上關係，不宜向學生解說深奧的法律條文。他聯同幾位業界代表編製小學國安教材，透過動漫介紹中國歷史人物，獲得900萬點擊率；並為小一學生製作國安題材卡通片，教導學生要遵守家規和校規，再伸延至社會。另外，他所任職的教大，開設的通識課程包括學習《基本法》及國安教育，作為學生必修的科目，未來亦計劃將大灣區學習經歷也列入必修課程，幾年內要求所有學生到內地實習和交流，親身了解內地經濟環境，而不是道聽途說。