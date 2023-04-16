校網要拆 小班才是辦法

教育界：當局咪一味殺！ 本港近年出生率下降，加上受移民潮的多重夾擊，學生人口下降，不少學校出現收生問題，面臨「縮班」、「殺校」。有議員認為當局一味以「縮班殺校」處理學校收生不足，做法並不理想，亦欠缺前瞻性，建議教育局考慮檢討本港中、小學校網分布；另有教育界人士認為當局應趁此機會加快推行小班教學，提高教學質素，並用宏觀視野處理學童不足的問題，建議考慮讓不同國家的學生來港學習。

縮班殺校頭痛醫頭 欠前瞻 議員鄧飛出席電台節目時表示，本港面對學生人口下降，部分小學有收生問題，而學童人口下降屬結構性問題，學校收生困難或跟地區因素有關，而當局以「縮班殺校」做法處理，只能應急，欠缺前瞻性。只是「頭痛醫頭」的做法，甚至質疑是否能夠「醫」到，直言當局在處理該問題上實在太過被動。

議員倡推廣 吸納內地學生 他又提到，全球所有大城市的出生率都在下降，這是一個趨勢，萬一香港本地出生率繼續下跌，當局又該如何處理？而「合併重置」亦有一個底線，甚至在合併的過程中對香港的教育品牌亦有傷害，認為當局反而應該考慮推廣香港的教育，例如中英並重、香港中學文憑試的認受性高等都是香港教育的優勢，應充分利用這個優勢，吸引更多內地或其他國家學生，讓本港教育「活躍」起來。

他又提到，現時36個小學及18個中學校網的設計細碎，且現時本港交通較以往方便，學生易湧到多名校雲集的地區，建議當局檢討本港中小學校網分布。

出席同一節目的香港資助小學校長會副主席陳淑儀則認為，教育局不應只着眼於人數問題，應該在教育質素上「諗多啲」，而非單用數字計算。她提到，現時學生人口減少，當局可以趁此機會，加快推行小班教學，重申做法是提高教學質素，並非為保就業。另外，為過渡學童人口下降問題，她指業界均希望保持現有學校數目。

業界倡放寬小學開班標準 中學校長會前主席林日豐在同一節目建議當局修改小學開班標準，指當局在訂立小學開班標準時，應計算初小的3年平均人數，若平均數達到開班標準就可繼續，認為如果只考慮計算小一收生人數，形容會對學校造成很大殺傷力。另外，他又建議當局應宏觀處理這個結構性問題，例如考慮讓不同國家，例如一帶一路國家的學生到港學習，讓優質教育得以走出香港。