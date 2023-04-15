成功檢控率偏低 劏房租戶任魚肉

徒法不能自行，有法唔執行即係廢！據政府數字顯示，全港約有22萬人住喺環境惡劣嘅劏房，有啲「廚廁合一」，有啲「上床下廁」，網民喻為另類「開放式」廁所。最慘係呢啲「屈室求存」嘅劏房戶，仲要慘遭一啲無良業主剝削。

呢！為咗令劏房戶有啲保障，政府自去年一月修訂《業主與租客（綜合）條例》。回顧一下，有關租管條例保障劏房戶免受有些無良業主濫收水電費或大幅加租。條例規定業主與租客要簽訂租約，並且打釐印，兩年後可調整租金，可加可減，上限增加一成；而租客可於兩年後優先續租，保障租戶有4年租住權。業主須向租客出示有關水電繳費單嘅副本，提供書面帳目，顯示如何分攤費用，而總收費不可超出帳單金額，否則業主就要負上刑責。首次定罪罰款一萬元，再被定罪罰款2.5萬元。

各位，表面睇嚟若然條例能夠督促落實，依例執行，相信確係可以幫到啲劏房戶不被濫收水電費！之但係政府推行有關條例，卻予人「口旱旱，食咳糖」嘅印象，成效不彰。呢！條例生效一年多，截至今年2月底，檢控率僅0.2%。阿哥，唔通啲業主個個咁守法？尋日有議員喺立法會特別財委會會議上，質疑過千宗個案中，只有極少數業主被成功檢控，建議增加罰款金額。功夫茶就覺得應該守好第一步，即係唔好姑息啲走灰色地帶嘅業主，之前有立法會議員曾指出，部分劏房業主為咗逃避條例規管，喺續約時要求租戶不打釐印，無形中令條例變「無牙老虎」。

當然，亦有租戶擔心得罪業主，多數不敢挺身舉報。至於濫收水電費，有社區組織協會早前調查發現，有兩成人喺新例生效後簽訂租約，其中七成半嘅租約業主仍然另訂水電費價錢，換言之，濫收水電費情況立例後依然普遍。古人說：一令逆者，則百令失；一惡施者，則百惡結。意思係一項政令違逆人心，所有嘅政令就都會失去作用；一件壞事施行了，上百件壞事就會接連發生。依家不就是這樣嗎？條例生效卻仍然容許業主「亂咁嚟」，呢方面反映政府執法不力，講得白啲，即係執行水平差勁，有姿勢冇實際！如果一開始就揸正嚟做，就冇業主會乘機博懵，根本不必再增加罰款！

政府就指出，自去年一月實行劏房租管條例後，截至上月，收到1,500多宗涉嫌違例個案，其中1,486宗由政府主動識別，其餘為投訴個案。至今有3宗違例個案被定罪，當中一人更在上月被判罰款近1.9萬元，官僚見到有一宗罰得「甘」啲，已喜不自勝！樹林中執到塊樹葉，有乜好high？官僚又透露，以往約700多宗個案，律政司指發警告信已有足夠阻嚇力！一味婦人之仁，難怪租管條例淪為阿聾燒炮，得陣煙咯！