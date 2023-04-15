笑看天下：誰更懂得吹水奉承

世事紛亂，皆因政壇盡是好事之徒。呢，法國總統馬克龍上周訪華後說了一番肺腑之言，稱歐洲應該避免因台灣議題捲入美中衝突，並減少對美國依賴。佢日前結束訪問荷蘭嘅行程時堅持己見，並重申法國與美國成為盟友，不代表要成為其附庸。

馬克龍認為歐洲理應追求「戰略自主」，只能說是他的「一家之言」，嚴格而言只是拒絕選邊站隊，正如佢同荷蘭首相呂特舉行聯合記者會時重申：「成為盟友並不意味成為附庸……並不意味我們沒有權利獨立思考。」這說明馬克龍有澡身浴德、特立獨行嘅美德，不似某些國家，對美國逆來順受，像南韓即使被美國竊聽、肆意欺凌，南韓政府連吭一聲都不敢，這不是太窩囊了嗎？

馬克龍嘅倡議，從常理推測，亦講吓而已！明知冇可能而講之，抒發一下己見，唔通咁都有罪？歐盟嘅外交政策採「一票否決」機制，任你馬克龍威過德國係歐洲大佬，想扭轉其他成員國不以美國馬首是瞻，肯定難過拉牛上樹，畢竟歐洲早就依賴以美國為首嘅北約所提供嘅軍事保護傘，講真，會有邊個國家附和馬克龍嘅所謂「戰略自主」吖？還不是「古今多少事，都付笑談中」，認真你就輸了！

對於美國前總統特朗普指馬克龍奉承中國，馬克龍表示佢對特朗普嘅評論無話可說，因為特氏有份造成局勢升級。眾所皆知，特朗普善於操弄輿論，煽動支持者情緒，睇佢被檢控後支持率不跌反升就知，佢矢言絕不退出2024年總統選舉。上周受訪時，佢形容習近平係傑出嘅人，非常聰明，更讚佢外表好看，如果荷里活要拍有關習近平嘅電影，一定找不到勝任嘅演員！哈哈哈，究竟邊個更識吹水奉承，係馬克龍還是特朗普？看官，你說說看！