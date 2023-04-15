不平則鳴：恩師愛國教育最後一課

日前懷着上恩師杜婉玲最後一課的心情出席其追悼會，靈堂兩面牆排滿校友悼念的花環，300多位來自四方八面早已離校半個世紀前後的校友，深切緬懷老師有教無類、把學生視為己出的慈愛音容。

106歲的恩師安詳地含笑，聆聽長子娓娓道來昔日的點滴喜怒哀樂，與會校友都浸沉在昔日旺角勞工子弟中學的美好回憶裏，領略「一輩子都做好事……幾十年如一日，這才是最難最難的啊」的無聲真諦！

恩師每天風雨無阻，步行約近一個小時返校，邊行邊教長子普通話，音傳身教，「我的國語便是這樣學來的」。四口之家，教務家務集於一身，每天辛勞下來，還要靠吮蛋青補充體力，執筆改簿，三十多年如一日。恩師痛心兒童失學無助，奉行盡收盡教，定額42人的課堂，只要還放得下書桌，便來者不拒。因此她教了數也數不清的「走鬼」學生，勞校學生也由此格外聽教聽話，熱愛老師。

恩師豈只教師咁簡單，她大愛無疆，勞校在港英殖民統治對愛國教育的歧視和迫害下，被取消教育津貼，老師們都只能長期低薪，甚至減薪，以及不時被欠薪，為了支持把勞校辦下去，恩師更加捐薪！恩師一家不知為學生付出多少？

恩師愛學生愛到甚麼程度？為了解學生，經常深入家訪，走遍九龍的木屋區、「紅番區」、徙置區，噓寒問暖，關懷學生家庭。恩師彌留最後10小時，家人只要讀出她經常提起的學生名字，她雖已不能言語，也必有反應。

愛國教育在回歸前受盡歧視迫害，回歸後仍然靠邊站，直至黑色暴亂後，港府才夢醒推公民教育。恩師有知的話，自必含笑九泉矣！