仗義執言：總結經驗 查找不足

港澳辦主任抵港考察，此行除了對特區政府的工作表示肯定，鼓勵社會各界繼續努力，亦將為香港走好由治及興之路帶來更多指導支持，有利香港更好融入國家發展大局，並提升港人的國安意識。

訪港的重頭內容之一，是出席香港全民國家安全教育日的開幕典禮，他強調維護國安是首要工作，指目前仍需小心外部勢力干預。加上過去黑暴為社會帶來的嚴重破壞，香港應勿忘教訓，加強維護國安工作。另外，兩會後中央將港澳辦升格直屬中共中央，他是兩會後首位來港考察的中央有關領導人，更是其任內首次考察香港，不只是為港澳辦日後工作開道，更充分體現中央對香港的支持和重視。

是次訪港考察也是中央對香港由治及興進展的一次調研，體現了中央堅定貫徹「一國兩制」，對香港維持繁榮穩定提供重要支持，鞏固「背靠祖國、聯通世界」的優勢，強化本港國際金融、航運、貿易中心的地位，堅定國際對本港未來發展及營商環境的信心。此外，他亦曾在港澳辦召開的研習會中提到要大興調研，解決港澳領域的新情況、新問題。

昨日他落區考察，到九龍灣飲早茶以深入民間社群，深查社情民意，有助準確把握各種民生痛點，對尋求解決辦法有積極意義。他亦提到要進一步發揚鬥爭精神，不斷開創港澳工作新局面，強調推進全面從嚴治黨、鍛造港澳工作「鐵軍」，是香港由治及興的迫切需要。期望是次訪港之行能推動港府更加務實求效，敦促治港者走入群眾「聽真話、察實情」及正視長期未解決的老大難問題；並指導港府總結經驗，查找不足，助開啟由治及興新篇章。