激濁揚清：辛偉誠雖被拜爺爺推開

美國總統拜登日前現身北愛爾蘭首府貝爾法斯特，準備出席紀念《貝爾法斯特協議》簽署25周年活動。英國媒體拍到他抵埗當日，與專誠前來接機的英國首相辛偉誠對話數秒後，竟疑似一手推開對方。英媒以「尷尬時刻！拜登推開辛偉誠」形容事件，幾乎要上升到美英生嫌隙的地步，實際上當中誤會可大了，此話怎說呢？

首先，辛偉誠政府上月才發布新版國防及外交報告，將中國描述為「劃時代的挑戰」，又將中國大陸描述為台灣地區的所謂「威脅」，被批評為緊跟美國對華策略，將「全球英國」構想踢到一邊去。既然已沒有了戰略自主，棋子對於被棋手冷落，又豈敢反枱不滿呢？

再說，拜登落機時天色已晚，以他年事之高，現場環境使他耳不聰目不明，誤將英揆當作禮賓大使亦不足為奇，故閒談數句即以手推開，只顧與在場一名銀髮軍人敬禮和對話，使得辛偉誠只能全程尷尬在旁站立。這算小兒科了，因為美國前總統奧巴馬從政生涯中，曾穿上燕尾服參加國宴，有白人外賓把手中的酒杯交到他手，以為他是侍應；又試過站在門外等司機把車駛來，有白人司機把車匙交給他，以為他是泊車小弟。以美國白人根深柢固的種族觀念而言，辛偉誠只是被當透明，算是獲山姆大叔禮遇了。

42歲的辛偉誠當然不會因此怨恨拜登，一來他在年齡上絕對能當上八旬拜登的乖孫子，那就容讓一下拜老頭吧；二來去年11月印尼G20峰會舉行期間，發生俄製導彈落入波蘭境內事故，拜登緊急召開「細圍」G7會議，加上美、英、澳首腦上月在加州聖迭戈舉行三方安全夥伴關係計劃細節記者會，辛偉誠每次與拜登同場總是畢恭畢敬、俯首帖耳，拜登親兒子亨特也沒有這麼乖順呢。