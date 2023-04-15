橫眉冷看：美元地位拾級而下

巴西總統盧拉訪華期間，公開對美元霸權表示不滿，他質疑世界貿易的結算貨幣為甚麼要由美元主導，改用人民幣或者其他貨幣有何不可？盧拉把話說到這份上，意思再明顯不過，就是巴西很可能會響應中國的號召，推動去美元化。近期中國頻頻出招，呼籲全球各國減少對美元的依賴，結果功不唐捐，俄羅斯、沙特阿拉伯、法國以至巴西，一個接着一個國家，都選擇站到中國一邊去。

美國人忒是狡猾，多年來苦心經營，建立起美元霸權體系，使全球經濟利益，幾乎盡入其彀中。美國的盟友，對外貿易主要用美元結算，華盛頓當然可以吃得飽飽；即使是美國的敵人，若然放棄使用美元，國際交易也是難以完成。因此，不論是敵是友，山姆大叔都透過自己的貨幣，在你身上大剪羊毛。

中國見機甚早，大抵在10年前，已經嘗試減少使用美元，可惜成效不大。本欄經常提及，在2012年日本將所謂的尖閣諸島國有化，此事其實內有文章。按中日兩國原有構思，踏入2013年，雙方貿易將會逐步改用本幣結算。這個缺口一旦打開，美元地位勢必急速下降，時任美國總統奧巴馬深知箇中的利害關係，故在中日試行本幣結算的前一年，便極力煽動日本，在釣魚島問題上挑起事端。小日本的主事者或是頭腦糊塗，或是為勢所逼，最終依照美國設定的劇本行事，導致中日關係急轉直下，而2013年起試用本幣結算的計劃，亦就此告吹。

時間一晃眼便過了10年，如今是2023年，中國去美元化的努力仍未止息，雖然日本至今不肯跟隨中國的步子走，但願意與我們同行的國家卻是愈來愈多。畢竟歷史潮流浩浩蕩蕩，老美再想阻擋，也是阻擋不來。