龍吟虎嘯：美中情局首腦胡扯

美國中央情報局的首腦經常對中美關係、對大陸的對台政策特別是武統問題發表意見，他們的看法多少代表了美國的看法，也多少影響美國的對華對台政策。

今次解放軍「環台」軍演後，中情局局長伯恩斯表示，俄羅斯在烏克蘭戰爭中的挫敗和西方國家的團結，會降低北京武力攻台的信心，因此北京「武力犯台不是必然的」。伯恩斯聲稱，相信北京觀察到俄軍在烏克蘭的經歷，會使北京感到更清醒和加深疑慮。他指美國情報界真正擔心的，是北京已指示解放軍在2027年之前做好成功攻台的準備。

作為美國最高情報官，伯恩斯對中國的了解、對中南海的了解非常表面和浮淺，他以為俄羅斯在俄烏之戰中打得不順，烏克蘭得到美國西方的支持，就會影響北京對台武統的信心，就會讓北京頭腦「清醒」和「加深疑慮」，好像北京現已展開的武統準備攻勢，是一時衝動、頭腦發熱、盲目「自信」似的。

伯恩斯不知道，北京武統解決台灣問題出於三點勢所必然，一是中國必須統一，「台獨」分裂勢力勾結外部勢力的企圖必須粉碎，這個意志不可動搖，底線不容觸碰；二是中國的國力和軍力足以「解放台灣」、足以擊潰美國「保台」的任何軍事行動；三是為了國家統一，捍衞國家主權、領土完整，中華民族不惜任何代價，敢和任何敵人拚到底。伯恩斯不了解上述三點，就以為「俄羅斯在烏克蘭戰爭的挫敗和西方國家的團結」，居然能「降低北京武力攻台的信心」。

和伯恩斯同樣無知、浮淺、幼稚的是拜登總統及一群政客，還有台灣民進黨、蔡英文之流。他們同樣認為美國西方支持烏克蘭，拿烏克蘭當槍使，必能打敗俄羅斯，必能嚇住北京，「不敢武力犯台」。然而就在這段時間，美台加緊勾結，作出包括佩洛西竄訪台灣、蔡英文竄美會見麥卡錫的大動作，大陸立刻金剛怒目、霹靂手段實戰軍演圍台，武統一觸即發！對此，伯恩斯還胡扯甚麼北京會降低信心？