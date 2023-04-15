政情：處理廚餘大滯後 垃圾徵費打折扣

醞釀多時嘅垃圾徵費計劃，有機會喺今年年底實施，不過細節方面至今仍「唔清唔楚」。沙田區議員周曉嵐日前拍片，指家居垃圾當中往往包括廚餘。儘管廚餘應另行處理，然而佢擔心至今仍未有理想嘅廚餘收集模式，可能會影響環境衞生，亦導致減少垃圾嘅目標大打折扣。

周曉嵐指家庭一旦煮食，難免產生廚餘，而香港處理廚餘嘅能力相當之慢，好多大型屋苑都未具備處理廚餘嘅物流系統。佢話將廚餘放入紫色嘅收集箱並唔困難，問題係廚餘喺儲存或處理過程中，有機會孳生異味或昆蟲，甚至惹來鼠患。如何於指定時間將廚餘送往處理或分解嘅物流程序，實在至關重要，可惜有關工作試咗好耐，亦做咗唔少研究，仍未搵到最合適，最方便巿民嘅收集模式。