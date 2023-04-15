政情：答問非首長級變首長級 創科局又甩轆亂咁噏

立法會財務委員會正舉行特別會議審議新一份財政預算案。創科局早前書面回覆議員梁子穎，有關本年度人手編制及計劃總開支，當中提及「首長級職位」。誰知尋日梁子穎喺會上追問同一條提問，官員口頭答覆竟變成「非首長級職位」。莫非官字兩個口，答案就可以前後唔一致？

話要為書面答覆澄清 話說梁子穎係關注當局嘅編制上限，由2023年3月31日預算設有313個非首長級位，增至2024年3月31日嘅327個，增幅為14個，冀了解有關人手編制及計劃開支為何？而當局就白紙黑字咁答「2023-24年度創新科技署預期的人手編制有337個職位，當中包括10個首長級職位。所需的個人薪酬、及與員工有關的開支預算為308,002,000元。」

之不過，梁子穎所指嘅「非首長級」，同當局回覆嘅「首長級」根本就係兩回事，更遑論所牽涉嘅人數！咁就難怪梁子穎喺會上口頭追問，質疑兩者嘅職位增加人數不成比例。創新科技署署長潘婷婷喺會上作出口頭澄清，指書面答覆應該係指「非首長級」喎。

其實之前創科局已經甩過轆，畀議員嘅書面回覆「交白卷」，唔通今次又再嚟多次？