政情：WiFi熱點少人連線 不如完善網絡基建

香港要成為智慧城市，訊息能暢順傳達係必要條件，而政府就透過公私營合作模式，喺全港18區設有合共數萬個公共WiFi熱點，然而有關服務嘅穩定性、未能完全覆蓋場地範圍等問題，既惹來唔少投訴，亦導致使用率偏低，當中又以鄉郊尤甚。儘管政府有意增撥資源以提升公共WiFi服務，不過有立法會議員同區議員認為，完善網絡基建可能更符合實際所需。

到底目前全港有幾多個公共WiFi熱點呢？據政府回覆議員容海恩嘅書面提問，「Wi-Fi.HK」品牌嘅熱點約有47,000個，撇除安裝喺巴士、的士及機場快綫嘅3,600個，設於全港18區嘅WiFi熱點超過43,000個。然而，各區嘅熱點分布並唔平均，當中以九龍城有最多熱點，共5,271個，其次係沙田嘅4,655個，最少熱點嘅地區係北區，僅887個。過去3年，關於政府WiFi服務嘅投訴就有181宗。

多個鄉委會日均使用人次少於10 雖然公共WiFi服務係免費，但使用人次唔算踴躍。當局指2020年至2022年間，每日平均使用人次最多嘅10個場地依次為香港中央圖書館、大本型、屏山天水圍公共圖書館、高等法院、雅麗氏何妙齡那打素醫院、灣仔法院、晴朗商場、元朗公共圖書館、港珠澳大橋香港口岸—旅檢大樓及九龍公園。除香港中央圖書館，每日平均使用人次接近1,400外，上述其餘場地每日平均使用人次由460至730不等。

至於鄉郊地區，每日平均使用人次最低嘅10個場地，依次為青衣鄉事委員會辦事處、馬灣鄉事委員會辦事處、沙田運動場、坑口鄉事委員會辦事處、葵涌紀念花園2號、富山紀念花園、八鄉鄉事委員會辦事處、大嶼山南區鄉事委員會辦事處、坪洲紀念花園及坪洲靈灰安置所，上述場地每日平均使用人次少於10。即使係咁，當局仍會提升政府WiFi服務，故此2023至24年度嘅開支將有所增加，預計達1.1億元。

議員吳傑莊指鄉郊地區人口密度低，自然較少人次使用公共WiFi服務。佢話政府雖有責任為巿民提供方便，之不過今日嘅4G或5G技術，上網速度理想之餘，其覆蓋範圍亦較WiFi為高，因此完善流動網絡嘅基建設施，可能更為管用，畢竟公共WiFi服務只係助巿民上網嘅其中一個手段。

離島區議員方龍飛坦言唔清楚其選區內到底有幾多個公共WiFi熱點，不過佢就試過喺東涌公共圖書館使用政府WiFi，發覺網速好慢，都係用番流動數據較好，況且網絡供應商所提供嘅流動數據量，較往日有顯著提升，只要手機唔係用嚟上網睇片，基本上夠用。佢又指大嶼山有唔少居民，其家居上網嘅速度非常緩慢，所以佢認為做好光纖網絡嘅鋪設，比起公共WiFi服務更迫切。