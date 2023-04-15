雜貨店闢毒倉 檢貨值850萬拘7越南人

【本報訊】執法部門早前根據情報，經分析及調查後，於前日在深水埗進行掃毒行動，檢獲約23公斤懷疑大麻及4.2公斤懷疑海洛英，市值約850萬元，並以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕5男兩女共7名越南籍人士 （29至58歲），搗破一個越南籍人士的販毒集團。

據了解，人員早前鎖定該個販毒集團，發現他們利用一雜貨店作掩飾儲存毒品，毒品主要供應西九龍。至前日下午約2時，人員在楓樹街的目標雜貨店外埋伏，期間目睹一名男子截停一輛的士，並把兩個發泡膠箱搬上車，人員上前截停該男子及其同黨，當場在該兩個發泡膠箱內，檢獲32袋以茶葉作包裝的懷疑大麻。

6名假難民 一女人蛇 其後，人員持法庭手令搜查該雜貨店、店外的發泡膠箱及雜物，於其中一個發泡膠箱內發現11個米袋，並於米袋內檢獲懷疑海洛英，同時在雜物中發現一本數簿和檢獲13萬元現金。被捕的7名男女報稱無業，他們互相認識，其中一名女子為非法入境者，餘下6人均持「行街紙」留港，他們已被扣留調查。執法人員正追查雜貨店的越南籍女東主去向。