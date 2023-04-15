黃牛撞圍欄重創 同伴悲鳴守在旁

漁署唔敢再袖手 孖消防合力拯救 西貢一頭雄性黃牛，昨晨疑因受驚亂竄亂撞，結果撞及村屋的圍欄受傷倒地，其同伴在旁徘徊悲鳴，村民發現後報案求助。消防員趕至現場先替受傷的黃牛餵水解渴及安撫其情緒，漁護署人員向黃牛注射鎮靜劑，其後合10人之力始把黃牛抬起運走檢驗。漁護署指受傷黃牛經檢查後，健康情況尚可已能自行站立，惟頭部及身上均有擦傷，目前續須接受治療及觀察。

昨日早上8時許，西貢企嶺下新圍有村民乍聞牛隻悲鳴，循聲查看赫見一隻黃牛，倒臥在一間村屋圍欄旁邊的淺坑內，狀似四肢無力無法站起，由於擔心牠身受重傷，遂慌忙報案求助。消防接報趕至，發現黃牛口舌乾涸，相信牠口渴遂替其餵水，同時安撫其情緒。與此同時，另一隻黃牛疑因同伴無法站起，一直留在現場徘徊，同時不斷鳴叫似乎作出求助。

餵水解渴 安撫情緒 漁護署人員其後奉召到場，經檢驗後證實臥地黃牛為雄性，其頭、背及大腿受傷，不排除牠較早前因受驚，在亂竄亂撞下撞及村屋圍欄，導致受傷而不能站起。漁護署人員遂替受傷黃牛注射鎮靜劑，待藥物發揮效用後，再鋪開一張帆布，然後集合消防與漁護署人員10人之力，把受傷黃牛拉至帆布上，最後把其抬起送上漁護署車輛載走檢驗。另一隻黃牛見同伴獲救，其後亦徐徐離去。

漁護署發言人表示，昨早接獲市民報告，指西貢企嶺下新圍一帶有一頭牛受傷被困。該署遂派員到場視察，並發現一頭成年雄性黃牛躺臥地上，不能站立。該署隨後將該牛隻帶回該署轄下打鼓嶺行動中心。經該署獸醫檢查後，發現其健康情況尚可，已能自行站立，惟頭部及身上均有擦傷。牛隻目前繼續在打鼓嶺行動中心接受治療及觀察。

本港不時發現有牛隻受傷，本報追蹤發現，日前大嶼山石壁水塘有牛隻疑「內傷」，鼻孔流血不止。有市民斥責漁護署疑見死不救，並指數日前見牛隻受傷時，已立即致電漁護署求助，翌日牛牛傷勢持續惡化，惟署方拖到晚上始派人接走牛隻，擔心牠錯過治療時機。另外，政府早年估算本港約有1,110隻黃牛及120隻水牛在郊野流浪，主要分布在大嶼山、西貢及馬鞍山、新界中部及東北部。