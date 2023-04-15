開戶口助電騙黨洗錢 女子囚5個月

【本報訊】廉政公署接獲投訴，懷疑有人在電騙案中冒充廉署人員，調查後揭發一名女子應朋友要求，來港開銀行戶口。騙徒其後向電騙案受害人聲稱戶口為廉署人員所有，要求對方存入款項。該女子昨於九龍城裁判法院承認一項串謀洗黑錢罪，被判監5個月。

騙徒冒廉署犯案 署理主任裁判官黃雅茵判刑時稱，被告所犯罪行性質嚴重，涉及跨境因素及向銀行作出虛假陳述，為保障香港國際金融中心地位，必須判處阻嚇性刑罰。39歲被告胡慶珠昨承認一項洗黑錢罪，控罪指她於2018年11月至2019年3月期間串謀他人，處理多筆在其中國銀行（香港）戶口的港元及美元，共值約60萬港元。

據案情指廉署接獲投訴，懷疑有人在電騙案中冒充廉署人員遂展開調查，期間發現被告於2018年11月應一位透過網上社交平台認識的朋友要求，來港在中銀香港開3個戶口，並將戶口交由他人操作。被告亦在開戶口時，虛報其教育程度及受僱情況。被告最終被廉署拘捕及檢控。

案件編號：KCCC 832/2023