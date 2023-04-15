美容公司La Raine傳結業 員工追薪求助勞處

「La Raine」傳全線結業。（La Raine Facebook）

【本報訊】本港在通關下，零售旅遊業開始逐步復常，不過有4間分店的美容公司「La Raine」卻傳出全線結業消息。其員工向傳媒表示，公司高層前日經通訊軟件向職員傳訊息，指公司現時資不抵債，面臨經營困難，須停止業務。有被拖欠薪金的員工到勞工處求助，而勞工處回覆指關注事件，促其他員工盡快聯繫該處。

近300客受影響 苦主促回水 本報記者昨日登入該公司的官網，發現運作正常，社交專頁在本周二（11日）仍有發貼文推廣。記者其後再致電La Raine油塘、鰂魚涌及鑽石山分店的電話熱線，惟均無人接聽。有員工向傳媒透露，近300名已購買療程的客人受影響。社交專頁亦有數名疑似苦主投訴，要求該公司「回水」。

勞工處表示，關注「La Raine」結業事件，並呼籲受影響僱員盡快聯繫該處的勞資關係科以提供適切協助。海關則稱，暫未接獲該公司涉違反《商品說明條例》的舉報，但會作出了解，並指任何商戶如在接受付款時，意圖不供應有關產品或沒有合理理由相信，能在合理的時間內供應有關產品，即屬違法。

積金局亦指關注事件，而根據受託人報告該公司懷疑拖欠供款的情況，早前已展開調查，並會代受影響僱員提出民事申索。如公司最終因資不抵債而被清盤，積金局會代表受影響僱員向清盤人追債。如其後收到清盤人分派的款項，積金局會協助存入受影響僱員的強積金帳戶。