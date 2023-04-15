趙家賢：初選遭戴耀廷騎劫

趙家賢

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，昨繼續在西九龍法院受審，民主動力前召集人趙家賢作供，法官質疑民主動力猶如斯德哥爾摩症候群患者，而趙家賢一方面批評戴耀廷，稱他「騎劫」，另方面在2020年12月推出的工作報告卻向戴致謝。趙指當時社會氣氛雄心壯志，初選後舉行的記者會大家亦互送高帽，他只好壓抑對戴耀廷的不滿。語畢庭內笑聲不絕於耳。

稱互送高帽 壓抑對戴不滿 趙家賢指出，戴耀廷本身打算找香港民意研究所做眾籌和初選，毋須邀請民主動力，是民研向戴耀廷建議尋求民動協助，戴才同意與民動聯絡並且提出邀請。趙坦言，既然戴原本想「踢走」民動，他最初看法是「唔接好過接」。

不過，因戴在民動尚在考慮是否答應時，已公開表示尋找了民動協助，這對民動構成壓力；加上他認為區諾軒能「控制」戴，而且在他看來，如果沒有初選，民主陣營「搶票會搶得好犀利」。他最終與鍾錦麟商議後，答應戴承辦初選。

趙續稱，許多事情上，民動都是最後才知悉。2018年曾就九龍西及新界東補選的初選，民動會即時收到投票數據，惟是次初選，民動「追得好辛苦」，甚至是在戴對外公布後，才知道相關數據。趙同意辯方歸納，他籌辦初選的初心有4點，包括提供平台讓市民投票，讓選民選取合適的民主陣營代表，集中選票，以及令更多民主派進入立法會。倘若當時他知道戴提出的「真攬炒十步」想法，他絕對不會同意籌辦初選。

聆訊期間，法官要求趙代入戴耀廷角色，去解釋何謂意向性投票，趙隨即反駁：「好難代入，不論精神同心理上都係」，引來庭上笑聲連連。案件編號：HCCC 69/2022