休班警涉醉鬧屋苑大堂襲保安

【本報訊】一名男警察疑於去年10月休班期間受酒精影響，涉嫌在香港仔置富花園地下電梯大堂兩度襲擊保安員。他被控兩項普通襲擊罪，以及一項作為交替控罪的醉酒罪，案件昨在東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，辯方表示正與律政司商討，能否以其他方式處理本案。裁判官將案押後至5月16日再訊，被告以原有條件繼續保釋。

求律政司其他方式處理本案 52歲被告陳天柱，報稱是公務員。控罪指他於2022年10月15日，在置富花園16座地下電梯大堂，兩度襲擊吳家文。交替控罪則指他同日醉酒時在公眾地方，即該地下電梯大堂及3樓走廊行為不檢。辯方昨向法庭表示已聯絡律政司，商討能否以其他方式處理本案，而律政司需要時間考慮，因此申請押後4星期。控方確認有關情況，同時不反對被告繼續擔保外出。裁判官聽罷控辯雙方陳詞之後，把案押後至5月16日再提訊，並批准被告續准以3,000元保釋，期間不得直接或間接接觸控方證人。

警察不時捲入襲擊案件。其中48歲男警劉驍璋，涉嫌在2023年1月8日休班期間，在小西灣藍灣半島巴士總站城巴員工休息室內襲擊男子郭福基，因而被控一項襲擊致造成實際身體傷害罪，被告尚未答辯。案件押後至6月1日再訊。另外，去年8月6日，48歲男警馮漢邦被指在休班期間，於旺角新城一間樓上吧襲擊一名姓魏女子，因而被控普通襲擊罪。男警不認罪，案件已於3月開審，並會在7月4日續審。案件編號：ESCC 416/2023