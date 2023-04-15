女警涉偷帽逃走不果 被指曾喊「畀次機會我」

停職的49歲女警涉嫌於去年中在名牌時裝店，偷一頂價值逾5,600元的帽，因而被捕。停職女警事後被控一項盜竊罪，她否認控罪，案件昨在九龍城裁判法院開審。控方傳召時裝店經理作供，指被告離開舖頭時，門口防盜裝置響起，其後涉案黑色帽從她身上跌出，被告曾一度逃跑且亦曾向經理不斷表示：「畀次機會我！」由於控方需時安排其他證人作供，裁判官把案件押後至5月5日再訊，期間被告續准保釋。

任職警員，現正停職的被告劉潔兒（49歲），被控於2022年5月21日，在尖沙咀彌敦道63號國際廣場UG層TWIST內，偷竊一頂黑色帽，價值5,670元。控方傳召時裝店郭姓經理作供，她稱當日下午，有同事透過對講機稱服裝部的貨架上不見了涉案的Prada帽，郭遂指示同事翻查閉路電視紀錄，並發現被告曾拿該帽入試身室，但她離開時卻不見該帽。被告其後繼續選購其他物品。

近大腿位置檢𠝹刀 郭指被告購買了另一頂帽及手鏈，支付約1,100元，其後離開店舖經過防盜裝置時，裝置發出警報，郭遂截停她。郭指當被告放下拿着的東西再走過防盜裝置，再次響起警報。郭詢問她有否帶走未付款貨品，她顯得慌張並走向她的袋子找東西，期間該帽從她身上跌出，郭問她有否付款，她即想逃出店舖但被店員截停，被告及後不斷稱：「畀次機會我！」郭則通知同事報案。郭檢查涉案黑色帽並發現內裏的防盜器不見了，其後則另外發現已損壞的防盜器。郭稱被告及後想從袋子拿出東西並與她們說話，但郭向她稱：「唔好同我哋講，同警察講得啦！」

當日替被告搜身的執法人員供稱，到達現場後在被告近大腿位置搜出一把𠝹刀，她身旁地下有一個保溫杯，裝有一個白色防盜器，她身上亦有一張精神科專科覆診紙。拘捕被告的執法人員則供稱，因被告胡言亂語，懷疑她有精神病，沒有即時作警誡，且怕她傷害自己及逃跑，故向她施用手銬。案件編號：KCCC 2064/2022