城規會通過修例指引 改劃土地供棕地作業者

【本報訊】城市規劃委員會公布修訂有關「擬作露天儲物及港口後勤用途而按照《城市規劃條例》第16條提出的規劃申請」的規劃指引，經修訂的規劃指引即時生效。

規劃指引原本分為4類地區，詳列評審露天儲∕港口後勤用途的規劃申請的準則。新修訂的規劃指引擴大了第二類地區涵蓋的土地，即將部分原屬「不會優先考慮改劃申請」及「生態敏感或環境易受破壞或現有主要鄉村居民的地區」改為第二類地區的「或從寬考慮改劃申請」，意味改劃部分用地作「露天儲物及港口後勤用途」的門檻將會大大降低。

涉建造物流回收等行業 城規會表示，修訂的規劃指引是為應付未來數年新界大規模發展而需要遷移的棕地作業。隨着新發展區和其他發展項目的全面推進，被政府收回和清拆的棕地將從過去數年的30公頃，增至現在至2026年間的200公頃，涉及建造、物流、運輸、回收等行業，當中大部分行業均對本地經濟作出積極貢獻。城規會同意擴大第二類地區的覆蓋範圍，將這些作業引導至比較適合棕地用途的地區，是符合公眾利益的安排。

城規會亦稱，重新分類並不是縱容「先破壞、後建設」，會繼續根據用地狀況及其他相關規劃因素，考慮每項規劃申請，若該用地涉及違例發展，規劃監督會採取執管行動。