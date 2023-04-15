簡約公屋建造物料掀爭議 房屋局轉口風：組件95%可重用

【本報訊】立法會特別財委會昨討論房屋政策，議員關注當局調查濫用公屋個案進度，認為可用大數據去查看是否有公屋戶持有物業，將違規用戶趕離公屋，騰出單位。

議員促調查濫用公屋個案 議員又批評政府曾於立法會申請149億元簡約公屋計劃首期撥款時，估計當中60%物料有重用價值，但回應議員書面提問時卻指估算言之尚早。房屋局局長何永賢回應稱，該說法只是希望先參考首期標書的設計及建造開支，再交代具體數字，簡約公屋組件有九成半可以重用。

議員田北辰關注當局調查濫用公屋個案的進度，建議利用大數據去查看公屋戶有否物業。何永賢說，政府着緊有關方面工作，有與土地註冊處開會討論如何大量取得資料去抽查及審查，以及當發現問題後如何跟進等。

不過，田北辰仍不滿當局調查需時：「今日有大數據，呢啲唔係AI（人工智能），大數據好容易拍一拍，係即刻睇到！」

至於立法會財委會早前通過的149億元首期簡約公屋撥款，當時房屋局料六成可重用，惟日前回應議員書面提問時則稱估算言之尚早。何永賢解釋，該說法只是希望先參考首期標書設計及建造開支，再交代具體數字，簡約公屋組件有九成半可重用。

議員周小松則關注當局會否將現金津貼試行計劃恒常化，以及會否考慮將輪候公屋一年的人士納入計劃。何永賢說，當局主要幫助輪候3年仍未上樓的人士，暫時無意進一步放寬計劃；至於會否恒常化，她稱持開放態度。