劏房租管例無牙虎 逾千個案僅兩人定罪

唔鬧唔補鑊 允加強執法提高罰則 本港很多居於不適切居所的基層居民遭業主剝削，但《業主與租客（綜合）條例》卻成效不彰。條例修訂後至今生效年多，截至今年2月底，檢控率僅有0.2%。立法會特別財委會昨開會，多名議員質疑在過千宗個案中，只有極少數人被檢控，建議增加罰款金額。房屋局局長何永賢回應稱，上月增添一宗定罪個案，政府會加強執法及檢控，亦會提高罰則，同時做好教育及宣傳工作。

議員馬逢國質疑，劏房租管實施至今只有兩人被成功定罪，直指劏房租管效果低微，難以保障劏房戶。而議員鄭泳舜亦坦言，對劏房租管定罪成效不滿意，尤其是條例通過時，差餉物業估價署成立40多人團隊去處理涉嫌違規個案，但截至今年2月28日，估價署只處理了約1.26萬份表格AR2，即租戶與業主簽訂租約後提交至估價署的租賃通知書。他估計今年約有5萬份新租約，即已處理表格AR2的數目，只佔新租約四成左右。

700個案僅發警告信 當局回應說，自去年1月實行劏房租管條例後，截至上月，收到1,500多宗涉嫌違例個案，其中1,486宗由政府主動識別，其餘為投訴個案。至今有3宗違例個案定罪，涉及兩人，當中一人在上月被判罰款近1.9萬元。

對於有近400宗個案的租戶拒絕提供資料，政府指每宗個案的實際情況不同，當局會因應實際情況、收集到的資料及證據，諮詢律政司意見後，才決定是否起訴。約有700多宗個案，律政司指發警告信已有足夠阻嚇力。

起始租金未見消息 就估價署只處理了約1.26萬份表格AR2，若以最新一份《長遠房屋策略》中提及的12.75萬劏房戶推算，估價署處理的表格AR2只佔全港劏房戶不足一成，完成率為9.96%。全港關注劏房平台成員賴建國認為，政府早前曾指將於條例實施一年後檢討，又稱會以表格AR2的數據，研究劏房租金水平訂定起始租金，惟至今仍未見有任何消息，加上訂立起始租金無期，劏房戶更不敢舉報業主違規，否則恐遭加租或迫遷報復。他形容：「執法問題令條例有等於無，好似空立（法例）咁！」