教育開支逾千億 佔總預算近兩成

【本報訊】教育局向立法會財務委員會提交的文件顯示，本年度教育預算總開支為1,147億元，經常性開支較上年增加60多億元。中小學方面，教局會在下學年推出先導計劃，將職專課程納入文憑試框架之中；又會在2024至25學年有多7所小學實施小班教學。專上學院方面，由下學年起將擴大「指定專業/界別課程資助計劃」，以涵蓋銜接課程；又會增加大學教育資助委員會資助研究院研究課程學額至逾7,000個。

教育開支方面，教局指會推動科學科技類的「STEAM」教育、提升教師專業、發展職業專才及專上教育、加強國民教育及全面優化香港教育體系等，經常開支為1,040億元，比去年增加63億元，佔政府總經常開支預算的18.6%。

高中可修讀職專課程 職專方面，職業訓練局在下學年起會在中學推出為期兩年的先導計劃，為高中學生提供多一個選擇，讓他們在文憑試框架下，同步修讀職專教育相關課程，並在修畢課程後可同時取得文憑試證書及資歷架構第3級的職專教育文憑，以及早接觸職專教育，發掘興趣，拓寬他們的職專教育升學出路。

教局又會進一步安排另外7所公營小學於2024/25學年實施小班教學，屆時逾九成公營小學實施小班教學，提前一年完成去年施政報告所訂目標。