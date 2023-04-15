港大轉軚 允教職員免費用ChatGPT

【本報訊】原本禁止使用ChatGPT的香港大學率先開放平台，允許教職員於下周一（17日）起免費使用ChatGPT，不過學生仍然未獲使用。港大副校長（教學）何立仁昨日向教職員發信指，校方明白ChatGPT的重要性，亦積極參與試驗，因此會在本月17日至6月30日期間進行試驗，允許港大教職員試行通過指定人工智能（AI）平台存取ChatGPT服務，不過服務設每日限額。校方會根據使用模式開發收費系統，而當學生使用AI工具的政策及指南出台後，大學亦會開放該平台供學生使用。

校方會監測使用情況 根據港大提供予教職員的ChatGPT網頁，教職員需要登入港大內聯網使用該服務，網頁更列出9項使用該程式的條款，包括用途只可用於與工作和研究相關；而校方亦開發了儀錶板監察及預測港大員工對ChatGPT的使用情況，但僅用於統計目的。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，開放ChatGPT平台予職員使用為好開始，指學生即使被禁用該程式，亦難免有人私下使用，禁用亦令師生落後於潮流。他相信，各大院校都正研究方法，允許師生善用ChatGPT，提升研究及學習體驗，亦防止抄襲。

港大校方曾去信師生，列明校方禁止在課堂、功課等使用ChatGPT，為本港首間禁用該程式軟件的大學。此後，陸續有多間大學亦陸續限制或禁止使用該程式。