當局無計劃內部使用ChatGPT

【本報訊】內地網信辦日前就生成式人工智能服務管理辦法徵求意見，創新科技及工業局局長孫東昨日出席一個活動時表示，留意到內地最近針對有關技術和應用提出新措施，港府一直保持高度關注，將繼續持非常開放態度對待有關技術發展，適時作出應對。

孫東表示，ChatGPT近期對世界各國帶來巨大衝擊，部分國家和地區因應私隱保護原因，暫時禁止有關應用。他提到，開放人工智能（Open AI）至今仍未正式對香港開放ChatGPT的使用權限，考慮到ChatGPT帶來的潛在資訊保安風險，政府目前沒有計劃將ChatGPT正式列為應用程式在政府內部使用。

對新技術保持開放 他又表示，生成式人工智能近期發展迅速，政府會保持開放態度對待新技術，未來保持適切關注，亦會支持香港發展相關技術，並正布局有關監管研究，適時公布。

另外，被問到政府與Google就國歌訊息的交涉進度，孫東表示，政府內部仍在研究下一步應對方案。他又提到，本周是香港國際創科營商周，截至周四（13日），相關活動吸引近4萬人參與。