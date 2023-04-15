智方便開支增 料2025年政府一網通

年底增50項服務

議員林筱魯問及全港使用該平台數目和過去三年及來年預算開支時，政府回應自2020年12月開通以來，已超過180萬人登記，3,300萬人次曾使用該平台認證身份接達及使用相關服務，更有46個決策局、部門和公營機構，12家私營提供超過260項網上服務，又透露年底會新增50項服務包括城市售票網、選民登記和更改資料、電子交通告票平台等。而過去三年開支分別為6,500萬元、7,200萬元和7,600萬元，2023-24年度預算則提升至9,400萬元。