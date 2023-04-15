智方便開支增 料2025年政府一網通
【本報訊】政府於2020年推出「智方便」應用程式，初衷是化繁為簡，為市民帶來便利。目前超過3,300萬人次使用該服務，政府會預留2億元提升平台運作之餘，更透露去年該平台政府開支達7,600萬元，來年會加至9,400萬元。
年底增50項服務
議員林筱魯問及全港使用該平台數目和過去三年及來年預算開支時，政府回應自2020年12月開通以來，已超過180萬人登記，3,300萬人次曾使用該平台認證身份接達及使用相關服務，更有46個決策局、部門和公營機構，12家私營提供超過260項網上服務，又透露年底會新增50項服務包括城市售票網、選民登記和更改資料、電子交通告票平台等。而過去三年開支分別為6,500萬元、7,200萬元和7,600萬元，2023-24年度預算則提升至9,400萬元。
而對於2億元平台運作開支的具體明細，當局透露為進一步推動「智慧政府」的數碼轉型，會提升政府服務「一網通辦」的能力包括簡化登記流程，增強系統流量和安全性等。而議員梁子穎則反映登入系統後仍需多次授權，部分介面更是政府部門網頁，對單次授權可行性和「一網通辦」有否時間表。當局預計2024年政府服務全面電子化，2025年前推動所有政府部門採用「智方便」提供一站式服務，實現「一網通」目標。
至於有議員追問平台與內地，澳門合作情況包括「跨境通辦」，當局表示正與其他地區研究合作空間，包括利用電子證書互認等機制便利市民在不同地方使用該服務，包括與廣東省部門探討「智方便」為「廣東省統一身份認證平台」開通帳戶渠道之一。
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