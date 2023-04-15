科技券審批慢 局方指申請超負荷

【本報訊】審計署去年批科技券處理申請緩慢，前年接獲申請到審批完成平均相隔接近一年，有申請者因需澄清文件，前後等待16個月才獲批。創新科技及工業局回覆議員，指當年因申請數字急增近3倍，遠超人手負荷，再加上疫情影響運作，故積壓大量申請。

適時推出優化措施 當局在回覆中提到，創新科技署自2020年4月推出多項優化措施後，科技券的申請數字由2019年的2,302宗，增加接近3倍至2020年的6,310宗及2021年的5,672宗，遠超創新科技署的人手負荷，加上疫情影響正常運作，以致在2020至2021年期間，即審計署進行審計所涵蓋的時期內，積壓了大量的「科技券」申請有待處理。

為了盡快處理積壓的申請，創新科技署在2021年6月委託了香港生產力促進局作為「科技券」的執行夥伴，擔任「科技券」的秘書處，借助生產力局現有並其後增加的人力資源及豐富經驗，提升處理申請的能力，所有於2021年底前接獲的申請已經在2022年4月底前完成評估，並提交至科技券計劃委員會評審。

當局指出，在2022年共有12,387宗「科技券」申請獲批，與2020年及2021年分別批准的1,536宗及3,787宗申請比較，處理申請的能力大幅提升。至於議員提出縮短審批時間，當局指處理申請的時間需要視乎申請人所提交的資料是否齊備，以及項目的複雜程度等，會繼續密切留意各項資助計劃的運作情況，適時推出優化措施。