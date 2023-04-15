童樂居虐兒案 2女認罪還押候判

【本報訊】香港保護兒童會轄下「童樂居」員工涉虐待嬰幼兒事件，至今共34名女職員被起訴。其中3名被告就其面對的部分控罪昨於九龍城裁判法院答辯，當中兩人分別承認7項及一項虐兒罪，裁判官把兩人的案件分別押後至5月2日及3日判刑，期間2人須還押。餘下涉及9罪的被告則因辯方表示須時與控方商討，該案則押後至5月4日再訊，被告獲准保釋。

另1被告押後答辯准保 3名被告分別是鄧美欣（26歲）、馮凱琍（26歲）及盧敏兒（54歲），涉及9項虐兒罪的馮，因其代表律師須時與控方商討，故其案件押後答辯。至於鄧及盧則分別承認8項及1項虐兒罪，分別於5月2日及5月3日判刑，以等待索閱兩人的背景報告。

鄧涉及於2021年11月19日至12月3日在童樂居虐待7名一至兩歲的男女幼童，盧則涉及於12月19日在童樂居虐待一名兩歲男童。另外，3名被告亦有部分控罪將會於區院處理。

據該2名被告承認的案情，鄧分別襲擊該7名幼童，包括以書本拍打頭部、捉住手臂提起幼童再把他們摔落地、用毛巾大力捽幼童的臉及捉着幼童的手把其拖行等，過程均被閉路電視拍到，鄧於去年1月11日被捕；盧敏兒則被指在案發當日，以手打男童頭部使其跌倒，盧最終於去年2月28日被捕。案件編號：KCCC 141,285,597/2022