港AI法例大落後 智慧城市得把口

議員質疑政出多門 影響成效 今屆政府希望大力推動創科產業，但成效一般。立法會特別財委會昨討論財政預算案創科及工業範疇，有議員詢問政府如何改善1823服務，而相關人工智能技術會否有學習功能；亦有議員關注香港推廣智慧城市進展，質疑政府推展多年，市民仍「冇感覺」，對比其他地方也「輸咗成條街」。

議員容海恩表示，政府的1823服務中未能即時按市民需要處理的個案有210萬個，而當局稱會擴大人工智能聊天機械人應用，但詢問有關處理數量、有沒有學習功能等。創新科技及工業局局長孫東表示，會積極拓展使用最新人工智能技術，而1823查詢也會使用類似ChatGPT的技術。

當局研1823使用新技術 而人工智能發展日新月異，議員梁美芬擔憂香港針對AI的相關法例落後，若法例不健全，擔心「到時機械人係咪控制我哋」，孫東表示由於OpenAI沒有向香港地區正式開放，因此政府未有將OpenAI列作正式應用程式，而未來也會採取開放態度應對。

另外，政府銳意發展智慧城市，惟議員陳紹雄質疑《香港智慧城市藍圖2.0》推行至今，若問問市民覺得有沒有便利生活，市民只會表示「冇感覺」，而香港與其他地方在推行智慧城市方面，只是「龜兔賽跑」，且「相比之下輸咗成條街」，又質疑創科局做統籌角色，但沒有賦權和問責，只是政出多門、「左手交右手」，最終成效不彰。孫東回應指，香港的智慧城市排名已經大幅度上升到19名，但同時市民未必能感覺到，未來會先落實創科計劃提到的措施，再推出智慧城市藍圖。

會上亦有不少議員對智方便提出改善措施，如議員簡慧敏指可在智方便設有「平安三寶」，即預設醫療指示、持久授權書及遺囑，亦可加設器官捐贈卡，方便市民使用。