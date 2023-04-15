添兩宗類鼻疽新症 婦人危殆

【本報訊】本港過去一周（8日至14日）再錄得兩宗新增感染類鼻疽確診個案，涉及一名居於柴灣的66歲女子，本周一（10日）被發現在家中神志不清，現時情況危殆；另一名居於深水埗的74歲男子，情況穩定。

神志不清送院 衞生署衞生防護中心昨公布，首宗個案涉及一名居於柴灣的66歲女子，她於本周一被發現在家中神志不清，被送往東區尤德夫人那打素醫院急症室，同日入住該院深切治療部接受治療。其血液樣本經化驗確診類鼻疽伯克氏菌，留院期間被診斷患有糖尿病，現時情況危殆。

第二宗個案涉及一名居於深水埗的74歲男子，患有柏金遜症。他於2月中旬開始咳嗽帶痰。他於上周二（4日）到明愛醫院覆診時採集了痰液樣本，於本周三（12日）經化驗確認有類鼻疽伯克氏菌。他前日（13日）入住該院接受治療，現時情況穩定。

兩宗個案的流行病學調查仍在進行中。本港今年共錄得6宗類鼻疽個案。2022年共錄得46宗類鼻疽個案，包括30宗自同年8月起錄得居於深水埗區的個案。