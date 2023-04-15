港康碼未開始已結束 安心出行短命支援站 共燒4190萬

新冠疫情爆發期間，政府曾為配合香港及內地免檢疫通關要求，於2021年12月推出「香港健康碼」系統，讓市民提早登記帳戶及熟習系統運作。不過，隨着兩地免檢通關，一直備用的「港康碼」未開始已經結束。創新科技及工業局轄下的政府資訊科技總監辦公室表示，系統由部門內部資源開發，並由外判承辦商協助日常運作，營運及維護系統的相關開支約為2,000萬元。

資科辦稱，「港康碼」推出時目的是為當時正商討有序恢復內地與香港人員正常往來作好準備，但由於出現第五波疫情，通關安排的商討亦暫停。其後隨香港與內地與1月8日起分階段通關，市民已毋須使用健康碼入境內地，故「港康碼」系統已經停止服務。

健康碼資料已刪除 系統網站亦已刊登提示，提醒市民毋須使用健康碼入境內地。資科辦已完成刪除系統內所有帳戶資料，確保嚴格遵從私隱條例下的要求，並已發出短訊通知所有帳戶登記人有關安排。

此外，同為疫情期間推出的「安心出行」，在去年12月陸續在25個港鐵站設立流動支援站，協助有需要市民學習使用「安心出行」。隨疫情完結，政府在今年1月8日停止所有支援站。議員梁熙在立法會特別財務委員會查詢支援站的整體開支，創新科技及工業局回覆稱，每月平均有10.92萬人使用支援站查詢服務，總開支為2,190萬元。

當局又稱，25個流動支援站平均每月協助36,500人次下載、更新或使用「安心出行」，當中使用量最多為調景嶺站，有2,600人使用，而九龍站的使用量最低，只有700人使用。早前亦有流動支援站的外判員工在工作期間「大覺瞓」，當局指平均每月就支援站進行約170次隨機巡查，並提醒各支援站職員緊守崗位，發現的問題已適時跟進。