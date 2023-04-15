中小企業務向好 地產批發受惠

【本報訊】上月中小企業務狀況有向好迹象，政府統計處昨日發表的3月份中小型企業業務狀況按月統計調查顯示，中小企業務收益的現時動向指數從2月在收縮區域的49.0上升至3月的49.4，而本月的業務收益展望動向指數為52.9。港府稱隨着本地經濟活動復甦及訪港旅遊業明顯反彈，中小企營商氣氛連續第4個月改善；但數字顯示物流、進出口業中小企的業務未見受惠。

物流進出口貿易錄跌幅 大部分行業的業務收益現時動向指數按月上升，尤其地產業從49.2上升至56.0；批發業則由45.3增至50.0，以及商用服務業從50.0上升至53.2。不過，飲食業的3月業務收益現時動向指數並沒有增長；物流業更錄得跌幅，由50.0降至47.9，反映業務向淡；進出口貿易業亦由49.7跌至47.7。

港府又指，中小企對4月業務情況的看法亦續見改善，整體就業情況大致穩定，展望儘管金融狀況收緊和先進經濟體增長放緩將帶來不確定性，營商氣氛應繼續受惠於經濟復甦。中小企業務收益的現時動向指數以50為盛衰分界線，指數愈低反映業務愈差，而自今年起，中小企業務收益指數持續低於50的分界線，反映各行業的業務情況普遍向淡。