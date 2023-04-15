冰球賽播錯國歌餘波未了 女領隊：身在外地難核對

【本報訊】最近的女子冰球比賽已播放正確國歌，但2月底男子冰球比賽播放國歌出錯事件仍未完結。香港冰上曲棍球代表隊領隊關婉儀昨在電台節目稱，相信下周可依時遞交播國歌出錯報告。她指在外地參賽時核對國歌有一定困難，例如語言障礙、時間不足等。

語言障礙 時間不足 關婉儀相信下周可以依時向港協遞交2月男子港隊冰球賽後播國歌出錯問題之報告，會將事件發生的過程，例如遇到的問題呈上。港隊到海外比賽時，會出現核實播放正確國歌的困難，包括場地面積較大、難尋找工作人員，一些歐洲賽的工作人員無法以英語交流等，加上比賽時間緊迫。她舉例，早前男子隊的賽事，到達比賽地點去到出賽只有一天時間。

對於港隊外出參賽要先向冰協交付費用的問題。關表示，這是因為新冠疫情令隊員出賽的保險費用大幅提升至5萬多元，超出一年前向政府申請撥款時提出的費用，所以向隊員收取相關費用，而球員也了解情況，加上所有支出都會記錄並提交至康樂及文化事務署。

香港女子冰球港隊副隊長郭凱琪則稱，女子冰球隊作賽10年來，初時經常敗北，更試過與日本對戰時以「46比0」落敗，對是次獲得金牌感到激動，希望有更多人支持。