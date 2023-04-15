大學畢業生北上工作 月薪約$18000

【本報訊】港府前年推行「大灣區青年就業計劃」，招聘本港大專院校畢業生到內地工作。有商會昨日發布的調查顯示，絕大多數公司都發放月薪高於18,000元和其他津貼予員工。商會建議企業應給予學士畢業生月薪20,000元，碩士生則為23,000元。

香港總商會的調查指出，92.8%僱員同意該計劃有助他們了解大灣區城市，也有89.9%人認為該計劃幫助他們吸收更多經驗，有68.1%僱員會推薦朋友參與該計劃，更有約98.5%受訪者適應到內地日常生活安排。是次調查於去年11月至12月進行，收集了88位僱主和28位僱員的回應。

商會冀上調至兩萬 該商會又指，絕大部分公司願意發放月薪18,000元和其他津貼。該會則建議，現行該計劃可升級為「大灣區人才庫計劃」，又希望港府可按學歷提升補貼金額，期望若僱主成功招聘有更多工作經驗的員工，應發放更多薪俸。

該會舉例指，學士畢業生僱員的標準薪金可訂為20,000元，碩士生則為23,000元。商會又建議，現時該計劃的申請資格為3年內畢業的學士學位或以上人士，期望可延至5年內畢業的本港青年參與。