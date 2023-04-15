交通補貼 消費券撞到正 八達通用戶 需分兩次拎

【本報訊】新一期首輪3,000元電子消費券將於明日派發，撞正公共交通費用補貼發放日，選用八達通卡領取消費券的市民或需要分兩次領券。港府指八達通卡會先領取交通補貼後，才會領取消費券，又說消費券領取期限仍有5個月時間，市民毋須心急領取。

今期消費券將有約640萬名市民合資格領取，首輪3,000元需要透過去年登記的八達通卡或電子錢包領取。若市民使用八達通卡領取消費券，今次領取時或者會感到麻煩。由於八達通卡儲值額上限僅3,000元，若有交通補貼需要同時領取，便不能一次過收齊3,000元消費券。

財政司司長私人辦公室政策統籌主任李文成昨日在電台節目表示，八達通卡會先領取交通補貼後，才會領取消費券。他舉例指，市民八達通卡若沒有餘額，而其可領取200元交通津貼，當日該市民拍卡便會先領取200元交通津貼，而餘下的儲值額便會領取2,800元消費券。

港府：毋須心急領取 至於該200元消費券「尾數」，李文成說當八達通再有剩餘儲值額便可再拍卡領取。他提醒首輪消費券的領取限期為9月30日，市民有充足時間，毋須太心急領取。他提到，若市民去年遺失或退回的八達通卡，或已更改登記手續，在領取消費券時也需使用新登記的八達通卡；其他電子錢包亦須已啟用。

李文成又提到，現時辦理更新領取工具的手續需約兩至三周完成，當局會以短訊通知，若是即時辦理手續也可趕及領取消費券。他提醒，市民在領取消費券時有問題，可聯絡營辦商協助解決，而第二期消費券將最早可於7月16日領取。